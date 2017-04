Otostopla ülke ülke gezdi

Samsun'da yaşayan makine mühendisi İbrahim Durhat, 5 yıl önce başladığı otostopla dünya turu kapsamında 21 ülkeyi ziyaret etti.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Durhat (25), 5 yıl önce okulu devam ederken arkadaşlarıyla sohbeti sırasında dünya turu yapmaya karar vererek yaz tatilinde otostopla Almanya'ya gitti. Sonraki yıllarda otostopla dünya turunu sürdüren Durhat, her seferinde başka arkadaşıyla seyahatlere çıktı.



Gittiği ülkelerde günübirlik işlerde çalışarak bir miktar para da kazanan Durhat, bazen kendisini misafir edenlerin evinde kimi zaman da kurduğu çadırda kaldı.



Durhat, Avrupa ülkelerinin tamamına yakını ile Hindistan, Bangladeş, Etiyopya, Kenya, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan'ın da arasında bulunduğu 21 ülkeyi gezdi.



Durhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşam felsefesinin hayallerinin peşinden gitmek olduğunu söyledi.



Gezmeyi çok sevdiğini, plan yapmadan o anki ruh haline ve bütçesine göre yola çıktığını belirten Durhat, 'Bir gün arkadaşımla konuşurken otostopla dünya turuna çıkmaya karar verdik ve yola çıktık. Seyahate Avrupa ülkelerinden başladık.' dedi.



-Yeşil pasaport seyahatlerini kolaylaştırdı



Babasının mesleği dolayısıyla yeşil pasaportu olduğunu, bunun seyahatlerini kolaylaştırdığını dile getiren Durhat, 'Okulda öğrendiğim kadarıyla İngilizce biliyorum. Gezmeyi, yeni yerler, yeni insanlar tanımayı seviyorum.' diye konuştu.



Her ülkenin kültürünü araştırıp insanlarla kaynaştığını, dostluklar kurduğunu anlatan Durhat, şunları belirtti:



'Gittiğim bütün ülkelerde insanların güler yüzüyle karşılaştım. Siz gülerseniz onlar da sizi samimi buluyor ve yüzünüze gülüyor. Oradaki insanlara Türkiye'yi anlattım. Ülkemizin tanıtımını yaptım. İnsanlara Türkçe öğretmeye çalıştım. İstiklal Marşı okutup, cep telefonuma kaydettim. Türkçe müziklerle dans ettirdim. Her ülkede gönüllü turizm elçisi gibi çalıştım, bundan da büyük mutluluk duydum.'



Durhat, bu yıl yaz Güney Amerika ülkelerine gitmeyi düşündüğünü, evlendiği zaman da eşiyle dünyayı gezmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.



