LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına ek başvuru süresi!

ÖSYM Başkanı Demir, yaptığı açıklamada "ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız." ifadelerini kullandı.



ÖSYM Başkanı Ömer Demir, KPSS, ALES, LYS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuru yapamayan adaylara yönelik alınan karar doğrultusunda ek başvuru süresi tanınacağını duyurdu.



Ek başvuru süreleri kapsamında 1 günlük süre ile başvuru imkanı tanınacak;