Latife Hanım'dan yadigar

Yozgat'ta emlakçılık yapan 68 yaşındaki Mehmet Saygı, ilginç kişiliği ve iş yerinde sergilediği tarihi değer taşıyan yüzlerce eşya ile dikkat çekiyor. Saygı'nın koleksiyonu arasındaki en nadide parça ise Mustafa Kemal Atatürk'ün eşine ait krempet kutusu. Kutunun üzerinde Atatürk ile Latife Hanım'ın orijinal bir fotoğrafları da yer alıyor. Saygı, antika kutu için kendisine yüksek meblağda ücretler teklif edilmesine rağmen kutuyu satmıyor.



Krempet kutusunun Osmanlı ordusunda subay olan dedesinden kendine hatıra kaldığını belirten Saygı, “Annemin babası binbaşı iken Atatürk'ün eşi Latife Hanım askeriyeye böyle bir hediye dağıtmış. Yozgat'ta böyle bir eser başka kimsede bulunmuyor. Krempet kutusunun maddi değerinin ne kadar olduğunu öğrendik. Manevi değeri fazla olduğu için paraya ehemmiyet vermedik. Bizde kalması bize haz veriyor. Kutuya 5 bin lira ile 10 lira arasında değer vermişlerdi. 5 değil 10 bin lira dahi verseler bu eseri kimseye vermem. Bir daha böyle bir şey bulamayız” dedi.



İş yeri müzeyi andıran Saygı ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan fotoğraf albümlerini de müzesinin en güzel yerinde sergiliyor.





Kaynak : İHA