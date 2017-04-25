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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaştı

Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Siyaset / 25 Nisan 2017 Salı 11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaştı

Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Bakanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.



ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU TOKALAŞMASI

Cumhurbaşkanı, salona girdiği anda kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştı. Erdoğan, geçen yıl elini sıkmadığı Kılıçdaroğlu ile bu yıl tokalaştı.





PERİNÇEK SALONDAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelişi esnasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anayasa Mahkemesi ile ilgili tanıtım filmi izlendi. Perinçek'in protokol yerini beğenmemesi nedeniyle program başlamadan salondan ayrıldığı öğrenildi.


Kaynak : İHA

Binali YıldırımKemal KılıçdaroğluAnayasa MahkemesiRecep Tayyip Erdoğan


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