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AK Parti'de olağanüstü kongre ihtimali

Referandumda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesinin ardından AK Parti’de genel başkanlık için “nöbet değişimi”nin ne zaman ve nasıl olacağı kulislerde konuşuluyor.

Siyaset / 25 Nisan 2017 Salı 09:10
AK Parti'de olağanüstü kongre ihtimali

AK Parti kulislerinde, referandumun kesin sonuçlarının açıklanmasından sonra olağanüstü kongre takviminin işlemeye başlayabileceği konuşuluyor.

AK PARTİ KAYNAKLARINDA ÖNE ÇIKAN TARİH

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, AK Parti kaynakları, 20-21 Mayıs'ta olağanüstü kongrenin toplanabileceğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kongrede genel başkanlığı üstlenmesinin ardından partiyi 2018'deki olağan kongreye götürebileceğini vurguluyor. Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunu Binali Yıldırım'a bıraktığı kongrenin 15 günde yapıldığına işaret eden kaynaklar, bu kez de benzer bir takvimin işletilebileceğini öngörülüyor.

UYUM YASALARI KOMİSYONU İÇİN KAHRAMAN'IN ÇAĞRISI ÖNEMLİ

Uyum yasaları için bir komisyon kurulması konusunda ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bir çağrı yapmasının doğru olacağı, ancak CHP'nin itirazları nedeniyle böyle bir komisyonun kurulmasının zor olacağı belirtiliyor. Anayasa değişikliğinde olduğu gibi MHP ile AK Parti arasında oluşturulacak bir komisyon ile uyum yasalarının hazırlanabileceği kaydediliyor.

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