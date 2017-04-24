Seyrek saç problemine dikkat

Real Hair Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, saç seyrekliğinin genel olarak çok karşılaşılan bir problem olduğunu ifade ederek, “Saç sıklaştırma işlemleri genel olarak şu durumlarda yapılabililmektedir. Daha önce yapılan başarısız saç ekimleri, eski teknikle yapılan saç ekimleri, Fut saç ekimi sonrası sonuçları kötü olan kişilerde, medikal rahatsızlığa bağlı dökülmeler, ve genetik olarak seyrek saçlı kişilerde saç sıklaştırma yapılabilmektedir. Saç sıklaştırma işlemlerinde traşa gerek yoktur ve saçlar kazıtılmadan saç ekimi yapabilmekteyiz. Üstelik saçları kazıtmadan yapılan bu işlem sayesinde saç ekimi olduğunuz bile anlaşılmayacak yaklaşık olarak 6 ay içerisinde daha gür saçlara kavuşmuş olacaksınız” dedi.



Seyrek saçlı kişilerde saçların bu halinin genetikse full saç ekimi yapılmamalı ve var olan saçlara gelebilecek zararların önlenmesi gerektiğini kaydeden Zeynep Günel, “Aksi taktirde full saç ekimi yapıldığında seyrekte olsa var olan saç kökleri zarar görebilmektedir. Genetik kaynaklı saç seyrekliği problemi yaşayanlar kesinlikle uzman doktor kontrolünde gerekli testler yapılarak sorunun kaynağının araştırılmasını yaptırması gerekmektedir” dedi.



Seyrek saç tedavinde öncelik prp uygulaması hatta prp uygulamalarını düzenli aralıklarla yaparak saç sıklaştırma işlemleri yapılması gerektiğini anlatan Zeynep Günel, “Hatta oral yolla saç köklerini besleyen vitamin destekleri de alınması önerilmektedir. Vitamin konusunda uzman doktor tavsiyesi ile reçete düzenlenerek eczanelerde satılan vitamin takviyeleri alınmalı piyasada ne olduğu belli olmayan hiçbir vitamin, krem yada başka türlü birşey kullanılmamalıdır. Prp destekli yapılan tüm saç sıklaştırma ekimleri %99 oranında başarılı sonuçlarla bitmektedir. Önceliğimiz her zaman var olan saçlarınızı kurtarmak ve onlara zarar verecek uygulamalardan kaçınmaktır. Bu yüzden saçlarınızın seyrekliği ile ziyaret edeceğiniz saç ekim merkezlerinin komple saç ekim tekliflerini bir kez daha düşünmenizi tavsiye etmekteyiz. Üstelik tüm işlemler hastane ortamında yapılmalı ve tam teşekküllü bir hastanede dışında saç ekimi operasyonları yapılmamalıdır. Çünkü hayatınız saçlarınızdan daha önemlidir” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA