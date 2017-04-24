Reis Resulzade Türkiye'ye geliyor

25 Nisan 2017 Salı günü saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya 26 Kasım 2016'da Azerbaycan'daki ziyaretine karşılık iade-i ziyaret gerçekleştirecek olan Reis Resulzade, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Mustafa Ayaz Vakıf Müzesi'nde(1) Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun ve Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun da katılımıyla “Bir Dünya Ressamı Reis Resulzade” adlı resim sergisinin açılışını yapacak. Resim sergisi 30 Nisan'a kadar açık olacak.



27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 19.00'da İçkale Otel'de(2) “Bir Dünya Ressamı Reis Resulzade” adlı konferansa yine Yalçın Topçu ve Metin Gündoğdu ile birlikte konuşmacı olarak katılacak.



REİS RESULZADE KİMDİR?



1946 yılında Kazakistan'da ailesi sürgündeyken dünyaya geldi. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl üniversitenin resim, heykel ve boyama bölümünde öğretmen olarak göreve başladı. Ressamlar Birliği üyesi olan Reis Resulzade'nin eserleri Küba, Afganistan, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul ve Moskova'da birçok kez sanatseverlerle buluşmuştur. Reis Resulzade aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin torunudur.



1. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü Mustafa Ayaz Vakıf Müzesi Ziyabey Caddesi No:25 Balgat/ANKARA

2. İçkale Otel GMK Bulvarı No:89 Çankaya/ANKARA

