15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay (52) ve kardeşi Nurittin Çay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmışlardı. Pozantı Belediyesine ise kayyum atanmıştı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve kardeşi Nurittin Çay çıkarıldıkları mahkemece tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Mustafa Çay, Adana'dan cezaevi aracıyla Kozan M Tipi Kapalı Cezaevine getirildi.



Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye olan Mustafa Çay, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, eşi Gülşen Çay, çocukları ve yakınları ile vatandaşlar tarafından karşılandı.



Mustafa Çay yaptığı açıklamada, “Pozantı'yı niye sevdiğim bir kez daha ortaya çıktı. Allah hepinizden razı olsun. Pozantılının kanı da temiz, Çay'ı da temiz demiştim. Hep beraber Pozantı'ya gidiyoruz. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Canımsınız, tekrar Pozantı'da yaşadığım yanlışı yaşamak istemiyorum. İnşallah Pozantı'da evimizde hep beraber kutlayacağız” dedi.



(Emre Bozdemir /İHA) Kaynak : İHA