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66 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik bir hafta içinde düzenlenen 312 operasyonda 185 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel / 24 Nisan 2017 Pazartesi 11:30
66 terörist öldürüldü

Bakanlıktan son bir hafta içinde bölücü terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı bilgilendirmede, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 321 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 185 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 47 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Sol terör örgütleri ile mücadele kapsamında ise sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, 53'ü ölü 8'i teslim 5'i sağ olmak üzere toplam 66 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik olarak 17 ilde (İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Düzce, Erzincan, Diyarbakır, Yalova, Bursa, Antalya, Eskişehir, Karaman, Van, Şanlıurfa, Siirt, Adana, Uşak, Mardin) yapılan planlı uyuşturucu operasyonunda 127 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüUyuşturucuPolis Özel HarekatDiyarbakırYardım ve Yataklık


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