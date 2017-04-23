Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, 'Sürdürülen operasyon çerçevesinde son 5 günde 40 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.' ifadesine yer verildi.
Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.
Kaynak : AA