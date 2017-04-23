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Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi

Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi.

Güncel / 23 Nisan 2017 Pazar 17:29
Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, 'Sürdürülen operasyon çerçevesinde son 5 günde 40 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.' ifadesine yer verildi.

Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.

Kaynak : AA

Terör Örgütü


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