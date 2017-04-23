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Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu

Uludere ilçesinin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu.

Güncel / 23 Nisan 2017 Pazar 09:14
Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce Bestler Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, müdahaleye rağmen şehit düştü. Kaynak : AA

ŞehitTerör ÖrgütüJandarmaBestler Dereler


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