Marmaraereğlisi ilçesinin uzun yıllar belediye başkanlığı görevini yürüten 20 ve 21.dönemde Tekirdağ Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan meclisteki görevi sırasında TBMM Başkanlık Divanı İdari Amirliği görevini de yürüten son olarak ise Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Enis Sülün hayatını kaybetti.



Sülün’ün cenaze namazına Sedat Peker’in yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan’ın yanı sıra Enis Sülün’ün yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.



“Benim üzerimde çok büyük hakkı var”



Cenaze namazında konuşan Peker, “Enis abi, hayatımızın en zor anlarında, haksız yere suçlanırken birçok insanın yanımızda durmaya çekindiğinde 1990 yıllarda herkesin çekindiği anda yanımızda göğsünü gere gere durabilmiş çok değerli, çok onurlu bir insandı. Allah ondan razı olsun. Benim üzerimde çok büyük hakkı var” dedi.



Enis Sülün’ün cenazesinin Marmaraereğlisi Cedit Alipaşa Mahallesi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Çorlu’daki evinde sabaha karşı aniden rahatsızlanan Sülün’ün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA