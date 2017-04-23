Fransa'da oy verme işlemi başladı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu başladı.



Fransa'nın ve Avrupa'nın kaderini belirleyecek olan seçimleri hangi aday kazanırsa kazasın Fransa'nın iç ve dış politikasında radikal değişiklikler yaşanabilir.



23 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak Fransa’da kıyasıya bir yarış bekleniyor. 66 milyon nüfuslu ülkede 43 milyon seçmen sandık başına giderek önce cumhurbaşkanını, ardından da milletvekillerini seçecek. Fransız seçmen, Cumhurbaşkanını seçmek için on birinci kez sandığa gidecek.