USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Fransa'da oy verme işlemi başladı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu başladı. Fransız seçmenler, ülkedeki terör saldırılarının gölgesinde sandık başına gidiyor. Seçmenler, ilk etapta 11 aday arasından tercihini yapacak.

Dünya / 23 Nisan 2017 Pazar 09:48
Fransa'da oy verme işlemi başladı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu başladı.

Fransa'nın ve Avrupa'nın kaderini belirleyecek olan seçimleri hangi aday kazanırsa kazasın Fransa'nın iç ve dış politikasında radikal değişiklikler yaşanabilir.

23 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak Fransa’da kıyasıya bir yarış bekleniyor. 66 milyon nüfuslu ülkede 43 milyon seçmen sandık başına giderek önce cumhurbaşkanını, ardından da milletvekillerini seçecek. Fransız seçmen, Cumhurbaşkanını seçmek için on birinci kez sandığa gidecek.

AvrupaFransaYarışCumhurbaşkanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı