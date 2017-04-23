Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her sözün en güzeli Türkçe'mizde

Çocuklara annenizi, babanızı ve öğretmeninizi incitmeyin' diyen Erdoğan şunları söyledi: ' Sevginin de öfkenin de hesapsız oluduğu dönemi doyasıya yaşayın. Annenizi babanızı. öğretmenleriniz incitmeyin. Çocukluğunuzun kıymetini bilin. Annelerinizin, babalarınızın, öğretmenlerinizin sizler için en iyisi yaptığını unutmayın.Sizler hayatın başındasınız. Önünüzed çok uzun hayat var. Türkçe'yi en iyi şekilde öğrenin. Size bir şiirle anlatmak istiyorum:



Annenden öğrendiğinle yetinme Çocuğum, Türkçe'ni geliştir.



Dilimiz öylesine güzel ki Durgun göllerimizce duru, Akar sularımızca coşkulu…



Ne var ki çocuğum, Güzellik de bakım ister! Önce türkülerimizi öğren,



Seni büyüten ninnilerimizi belle, Gidenlere yakılan ağıtları…



Her sözün en güzeli Türkçe'mizde,'