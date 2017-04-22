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Midibüs uçuruma yuvarlandı

Cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 22 Nisan 2017 Cumartesi 20:08
Midibüs uçuruma yuvarlandı
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Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti.

KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

10 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.

'YARALILARIN İÇİNDE DURUMU AĞIR OLANLAR VAR'

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Kaymakam Nazım Madenoğlu, 'Yaralıların içinde durumu ağır olanlar var. Ölü sayısı artabilir. Yaralılar ketteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Aldığımız bilgiye göre cenazeden dönen araç, karşıdan araç gelince kontrolden çıkmış' dedi.

İKİNCİ KAZADA DA 9 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerinde kurtarma çalışması devam ederken, köy yolunda ikinci bir kaza meydana geldi. Midibüste bulunanların yakınları, kazayı duyunca patpat denilen tarım aracıyla yola çıktı. Patpat, köy çıkışnda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak : İHA

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