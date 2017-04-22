CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde saat 14.00'te gerçekleştirilen basına kapalı TBMM Grup toplantısına başkanlık etti.



Kılıçdaroğlu, partililerle burada referandum sürecini değerlendirdi, daha sonraki süreçle ilgili de değerlendirme yaptı.



CHP'nin bu toplantının yanında yeni stratejisi için 2 toplantı daha yapacağı belirtiliyor.



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