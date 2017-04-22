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CHP grubu yeni yol haritasını belirliyor

Referandumda 'evet' çıkınca parti genel merkezinde yuhalanan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni stratejisi için ilk toplantıyı bugün gerçekleştirdi.

Siyaset / 22 Nisan 2017 Cumartesi 14:31
CHP grubu yeni yol haritasını belirliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde saat 14.00'te gerçekleştirilen basına kapalı TBMM Grup toplantısına başkanlık etti.

Kılıçdaroğlu, partililerle burada referandum sürecini değerlendirdi, daha sonraki süreçle ilgili de değerlendirme yaptı.

CHP'nin bu toplantının yanında yeni stratejisi için 2 toplantı daha yapacağı belirtiliyor.

-Video-
CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri

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