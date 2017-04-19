YSK kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazları bugün görüştü.



YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle referandumun iptaline ilişkin başvuruyu reddetti.



Karar, 10 üyenin ret; bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verildi.



YSK'dan yapılan açıklamada, 'Halk oylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, bugün 10.30'da başlayan YSK toplantısında görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her 3 talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda, 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğuyla reddine saat 17.30 itibarıyla karar verilmiştir' denildi.



CHP, HDP ve Vatan Partisi, tam kanunsuzluk nedeniyle referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu.