YSK kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yapılan itirazları reddetti. Karar, 1'e karşı 10 oyla alındı.
Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazları bugün görüştü.
YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle referandumun iptaline ilişkin başvuruyu reddetti.
Karar, 10 üyenin ret; bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verildi.
YSK'dan yapılan açıklamada, 'Halk oylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, bugün 10.30'da başlayan YSK toplantısında görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her 3 talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda, 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğuyla reddine saat 17.30 itibarıyla karar verilmiştir' denildi.
CHP, HDP ve Vatan Partisi, tam kanunsuzluk nedeniyle referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu.