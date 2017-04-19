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'Pertçiyim' diye aradığı vatandaşların hem parasını hem arabasını aldı

Adana’da kendisini "pertçi" olarak tanıtıp vatandaşlardan hurda araçları alıp karşılığında 20 bin lira verme vaadinde bulunduğu ve 5 kişiden 10 bin lira para aldığı ileri sürülen şahıs yakalandı.

3. Sayfa / 19 Nisan 2017 Çarşamba 13:14
'Pertçiyim' diye aradığı vatandaşların hem parasını hem arabasını aldı
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen 5 vatandaş, farklı tarihlerde kendilerinin hurda araçlarının satışıyla ilgili dolandırıldıkları ihbarında bulundu. Vatandaşlar kendilerini arayan bir kişinin, 'Ben pertçiyim hurda araç alıp yaparım. Aracınız pert olmuş. Siz 10 bin lira istiyorsunuz ben size 20 bin lira vereyim, aracı bana verin. Ancak masraflar için önce 2 bin lira vermeniz gerekiyor' dediğini ve kendilerinden 2 bin lira para aldığını söyledi.

Vatandaşlar, parayı ve araçları alan şahıstan bir daha haber çıkmadığını, dolandırıldıklarını belirtti.

Bunun üzerine polis şahsın eşkalini alıp çalışma başlattı. Zanlının isminin Ali Y. (37) olduğunu belirleyen polis, şahsı kısa sürede yakaladı. Emniyete getirilen Ali Y., yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

Hurda AraçAdana Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılık


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