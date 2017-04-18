USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

'Sesli Durak' kullanıcıları uygulamadan memnun

Görme engellilerin duraklara gelen otobüslerden ve bu otobüslerin hangi hatta ait olduklarından haberdar olmalarını sağlayan ’Sesli Durak’ uygulaması kullanıcıları tarafından ilgi gördü. Uygulama ’Buluşum’ platformunda da destekleniyor.

Teknoloji / 18 Nisan 2017 Salı 12:19
'Sesli Durak' kullanıcıları uygulamadan memnun

Boyner Grup'un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu 'Buluşum' platformunda destek toplayan 'Sesli Durak' uygulaması, görme engelli bireyler için seyahat engellerini ortadan kaldırma amacıyla kullanılıyor. Öncelikle Ankara'da hayata geçen proje kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayılmayı hedefliyor.

“Artık otobüse binerken kimseye sormak zorunda değiliz”

Sesli Durak, uygulamayı indiren görme engelli bireylerin konumunu tespit ederek, bulunduğu durak ve gelen otobüslerin hangi hata ait olduğu hakkında sesli olarak bilgilendirme yapıyor. Uygulamayı kullanan 100'ün üzerinde görme engelli bireyin deneyimleri oldukça olumlu. Sesli Durak kullanıcısı Ekrem Usman uygulama sayesinde artık otobüs durağında bekleyen diğer insanlara ‘hangi otobüsün geldiğini sormak zorunda olmadıkları için' çok mutlu olduğunu belirtti.

Usman, “Otobüs duraklarında beklerken otobüsün geldiğini duyuyoruz fakat beklediğimiz otobüs mü değil mi bilemiyoruz. Bu yüzden başkasına sormak zorunda kalıyoruz, eğer durakta birisi yoksa bu daha da büyük bir sıkıntı oluyor. Sesli Durak bu probleme çözüm getirdi” dedi.

“Tüm Türkiye'ye yayılmak için destek topluyor”

Görme engellilerin günlük ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Sesli Durak'ın Türkiye'nin başka illerinde de yaygınlaştırılması için Büyükşehir Belediyeleri ile görüşmeler yapan sosyal girişimci Onur Kılıç, herkesi Buluşum üzerinden projesini desteklemeye davet etti. Kılıç, “Şu anda uygulamamız sayesinde Ankara'nın bütün duraklarında görme engelli bireyler kendi kendilerine seyahat edebiliyor.

Hedefimiz bu sistemi bütün Türkiye'ye yaymak. Uygulamayı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için destek bekliyoruz. Buluşum üzerinden bir kitlesel fonlama kampanyası başlattık. Kampanyanın hedefine ulaşması için tam bir ay süremiz kaldı. Siz de küçük, büyük demeden destek olabilir, toplumsal bir sorunu birlikte çözmek için adım atabilirsiniz” diye konuştu.

Uygulamayı sıklıkla kullanan bir diğer üye Sadık Kavrazlı da “Bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Görme engelli bireylerin rahatça seyahat edebilmesi için tüm durakları sisteme tanıtacak bir altyapının hızlıca hayata geçmesini hatta bunun başka ülkelere de yayılmasını diliyoruz” dedi.

Boyner'den yapılan açıklamada ise Sesli Durak'ın, bulusum.biz adresi üzerinden toplayacağı destekle uygulamayı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağı belirtildi. Kaynak : İHA

Görme Engelli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı