'Sesli Durak' kullanıcıları uygulamadan memnun

Boyner Grup'un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu 'Buluşum' platformunda destek toplayan 'Sesli Durak' uygulaması, görme engelli bireyler için seyahat engellerini ortadan kaldırma amacıyla kullanılıyor. Öncelikle Ankara'da hayata geçen proje kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayılmayı hedefliyor.



“Artık otobüse binerken kimseye sormak zorunda değiliz”



Sesli Durak, uygulamayı indiren görme engelli bireylerin konumunu tespit ederek, bulunduğu durak ve gelen otobüslerin hangi hata ait olduğu hakkında sesli olarak bilgilendirme yapıyor. Uygulamayı kullanan 100'ün üzerinde görme engelli bireyin deneyimleri oldukça olumlu. Sesli Durak kullanıcısı Ekrem Usman uygulama sayesinde artık otobüs durağında bekleyen diğer insanlara ‘hangi otobüsün geldiğini sormak zorunda olmadıkları için' çok mutlu olduğunu belirtti.



Usman, “Otobüs duraklarında beklerken otobüsün geldiğini duyuyoruz fakat beklediğimiz otobüs mü değil mi bilemiyoruz. Bu yüzden başkasına sormak zorunda kalıyoruz, eğer durakta birisi yoksa bu daha da büyük bir sıkıntı oluyor. Sesli Durak bu probleme çözüm getirdi” dedi.



“Tüm Türkiye'ye yayılmak için destek topluyor”



Görme engellilerin günlük ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Sesli Durak'ın Türkiye'nin başka illerinde de yaygınlaştırılması için Büyükşehir Belediyeleri ile görüşmeler yapan sosyal girişimci Onur Kılıç, herkesi Buluşum üzerinden projesini desteklemeye davet etti. Kılıç, “Şu anda uygulamamız sayesinde Ankara'nın bütün duraklarında görme engelli bireyler kendi kendilerine seyahat edebiliyor.



Hedefimiz bu sistemi bütün Türkiye'ye yaymak. Uygulamayı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için destek bekliyoruz. Buluşum üzerinden bir kitlesel fonlama kampanyası başlattık. Kampanyanın hedefine ulaşması için tam bir ay süremiz kaldı. Siz de küçük, büyük demeden destek olabilir, toplumsal bir sorunu birlikte çözmek için adım atabilirsiniz” diye konuştu.



Uygulamayı sıklıkla kullanan bir diğer üye Sadık Kavrazlı da “Bu uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Görme engelli bireylerin rahatça seyahat edebilmesi için tüm durakları sisteme tanıtacak bir altyapının hızlıca hayata geçmesini hatta bunun başka ülkelere de yayılmasını diliyoruz” dedi.



Boyner'den yapılan açıklamada ise Sesli Durak'ın, bulusum.biz adresi üzerinden toplayacağı destekle uygulamayı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacağı belirtildi. Kaynak : İHA