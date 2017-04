BM gibi üniversite

Dünyanın dört bir yanından öğrencinin tercih ettiği OMÜ'de her dil ve ırktan öğrenci bulunuyor. Hem Samsun'un güzel bir şehir olması hem de iyi eğitim imkanı sağlaması nedeniyle OMÜ'yü tercih eden öğrenciler oldukça memnun. Türkiye'deki toplam öğrenci sayısı içinde, uluslararası öğrenci ortalaması 1.4 olmasına rağmen bu OMÜ'de 4.7 oranında. OMÜ'de olmaktan mutlu olduklarını belirten öğrenciler, buradan aldıkları öğrenimle ülkelerine hizmet etmek istiyor.



'Kampüsümüz Birleşmiş Milletler(BM) gibi'



Uluslararasılaşmaya ve uluslararası öğrencilerin durumlarıyla yakından ilgilenen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, uluslararası öğrencilerin aynı zamanda doğal birer elçi olduğunu belirtti.



Bilgiç, 'OMÜ'de 101 ayrı ülkeden 2 bin 642 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin OMÜ'yü tercih etmesindeki nedenleri; üniversitemizin deniz kenarına güzel bir şehirde olması, kampüsteki imkanlar ve güçlü bir akademisyen kadrosu olarak sıralayabiliriz. Bu gibi etkenler uluslararası öğrenciler tarafından bilinmekte. Üniversitemiz uluslararası öğrencilere fiziki ve sosyal imkanlar rahat bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürmeyi sağlıyor. Bu nedenle de Türkiye'deki üniversiteler içerisinde en fazla uluslararası öğrenci oranına sahip üniversiteyiz. Türkiye'deki toplam öğrenci sayısı içinde, uluslararası öğrenci ortalaması 1.4 olmasına rağmen bu oran OMÜ'de 4.7'dir. Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yüzde 3'ü üniversitemizde eğitim görüyor. Uluslararasılaşma bakımından öne geçmiş durumdayız. Bunu güçlendirerek sürdüreceğiz. Uluslararası öğrencilerin üniversiteye yerleşmesini sağlayan YÖS(Yabancı Öğrenci Sınavı) üniversitemiz tarafından 27 merkezde 6 ayrı dilde yapılıyor. Bu sınavlarımızı değerlendirmeye alan üniversite sayısı ise 100'ün üzerinde. Üniversitemizde uluslararası öğrenci sayımızı daha da artıracak gayret içerisinde olacağız. Daha iyi eğitim almalarını, daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaya çalışmaktayız. Çünkü bu öğrencilerimiz sadece bizim öğrencilerimiz değil aynı zamanda misafirlerimiz. Onların burada donanım bakımından iyi yetişmeleri ve Türkiye'den memnun ayrılmaları bizim için çok önemli. Onları bizim doğal elçilerimiz olarak görüyoruz. Biz kendilerini seviyoruz. Kampüsümüz içerisinde bu öğrencilerimiz bir araya geldiğinde Birleşmiş Milletler'in(BM) görüntüsünden farklı bir görüntü yok. Her renkten her inançtan her ırktan öğrencimiz mevcut. Bizim öğrencilerimizle birlikte çok güzel bir uyum sağlayarak eğitimlerini sürdürmekteler' dedi.



'Kendi evim gibi diyebilirim'



Taylandlı OMÜ Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Mathurin Nisun, 'Tayland'da olduğum zaman yurt dışında okumak istiyordum. Türkiye'yi Müslüman bir ülke olduğu için seçtim. YÖS sınavına girdim. Kazanıp buraya geldim. Bu yıl 4. yılım. Burayı çok seviyorum. Kendi evim gibi diyebilirim. Çünkü hem insanlar hem de hocalar çok iyi. Buradan çok memnunum' dedi.



'Ülkeme dönüp insanlara hizmet vermek istiyorum'



Bangladeşli OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Mohammed Abu Yusuf, '5 yıldır buradayım. Samsun, Karadeniz sahilinde güzel bir şehir. Uluslararası ve Türk arkadaşlarla burada olmaktan memnunum. İnşallah buradan başarılı bir şekilde ülkeme dönüp insanlara hizmet vermek istiyorum' diye konuştu.



'Burada öğrendiklerimi Gabon'da uygulamayı düşünüyorum'



Gabonlu OMÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hamissou Mohaman, 'Burada güzel bir arkadaşlık ortamı buldum. Yaşam tarzı çok iyi. Samsun öğrenci için güzel bir şehir. Gabon'dan bir kişi buraya gelmek isterse Samsun'u tavsiye edebilirim. Mezun olduktan sonra burada öğrendiklerimi Gabon'da uygulamayı düşünüyorum. Gabon'da yeraltı zenginliği fazla. Kimya mühendisi olan biri orada çok iyi çalışabilir' şeklinde konuştu.



'İki ülke dost ve kardeştir'



Afganistanlı OMÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Mohammad Hakim Timmas, 'Bu bölümü isteyerek seçtim. Bu bölümü okumamdaki amaç gelecekte Afganistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak istiyorum. Zaten Afganistan ile Türkiye'nin dostluğu 1 Mart 1921'ye dayanıyor. İki ülke dost ve kardeştir. Afganistan'ın geleceği bizim gibi gençlere bakıyor. Biz de iki ülke dostluğunu sağlamlaştırmak için çalışacağız' ifadelerini kullandı.



'Samsun'a gelince fark ettim'



Nijeryalı OMÜ İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Zakariyah Ibraheim, 'Samsun gittiğim şehirlerden daha rahat bir şehirdir. Hazırlık sınıfını İstanbul'da okudum ama Samsun'a gelince fark ettim ki ulaşım rahat, kalabalık yok, iklim güzel. Onun için Samsun'u tercih ettim' dedi.



'İnsanlar sıcakkanlı'



Türkmenistanlı OMÜ'de hemşirelik okuyan Jemile Galpakova, 'Samsun güzel bir şehir. Üniversitemiz de güzel. İnsanlar sıcakkanlı. Bize yardımcı oluyorlar' açıklamasını yaptı.



'Samsun harika bir şehir'



Etiopyalı OMÜ İnşaat Mühendisliği 5. sınıf öğrencisi Angeson Michael ise 5 yıldır Samsun'da olduğunu ifade ederek, “Samsun harika bir şehir. Burada her şey iyi' dedi.



