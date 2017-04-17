USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza

Köln'de, referandum sonucunu, Trük bayrakları asıp konvoylarla kutlayan Türklere Alman polisi tarafından 'gürültü' bahanesiyle ceza kesildi.

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 03:41
Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza

Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'deki anayasa halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan 'Evet' çıkması, araçlara Türk bayrağı asılıp konvoy oluşturularak kutlandı.

ALMAN POLİSİ CEZA KESTİ
Köln'de Türkiye'deki referandum sonucunu araç konvoyu yaparak kutlamak isteyen Türkler, trafik polisinin ceza engeli ile karşılaştı.
Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyip şehir merkezindeki Friesenplatz semtine gelerek araç konvoyu yapmak isteyenlere Köln polisi 'gürültü yaptıkları' gibi çeşitli gerekçelerle para cezası uyguladı.

MEHTER MARŞLARI VE ŞARKILARLA KUTLADILAR
Polis engeline rağmen bazı vatandaşlar araç camlarından çıkardıkları Türk bayrakları, mehter marşları ve şarkılarla referandum sonucunu kutladı.
Aracını bayraklarla süsleyip kutlamaya katılmak için şehir merkezine geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, milli maçlardan sonra sokaklarda yapılan coşkulu kutlamalara izin veren polisin Türkiye'deki referandum sonrası sevinç gösterisi yapmak isteyenleri engellemesini eleştirdi.
Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde araç kornalarına basılarak referandum sonucunun kutlandığı gözlendi.

Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Gecenin esprisi Şamil Tayyar'dan geldi Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! Genel merkez önünde AK Parti konvoyuna saldırı! CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi'nde tartışma ve Kemal istifa sesleri CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' CHP Genel Merkezi önünde 'Kemal istifa sesleri' Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Hepimiz kardeşiz Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Binali Yıldırım: Kimsenin kalbi kırılmasın Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi Başbakan Yıldırım: En güzel cevabı millet sandıkta verdi CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! CHP: Sandıkların yüzde 60'ına itiraz edeceğiz! Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Ertuğrul Özkök'ten skandal açıklama Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza Alman polisinden kutlama yapan Türklere ceza Eski AP Başkanından küstah açıklama Eski AP Başkanından küstah açıklama Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi Hayır kampanyası yapan Bild, 'Kazanan Erdoğan' dedi Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı Kemal Kılıçdaroğlu resmen kaçtı Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki! Referandum sonuçlarına dolardan ilk tepki! Erdoğan'dan referandum sonrası ilk açıklama Erdoğan'dan referandum sonrası ilk açıklama Sırrı Süreyya Önder'in öngörüsü tutmadı Sırrı Süreyya Önder'in öngörüsü tutmadı Erdal Aksünger: İtiraz edeceğiz Erdal Aksünger: İtiraz edeceğiz İzmir referandum sonuçları İzmir referandum sonuçları

TürklerAraç KonvoyuPara Cezası16 Nisan Halk OylamasıTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı