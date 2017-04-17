ABD, Kuzey Kore'yi uyardı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye ziyarette bulundu. Pence, Kuzey Kore hükümetini nükleer füze programı konusunda uyararak, 'ABD, Kuzey Kore'ye karşı 'stratejik sabrını' kaybetti' diye konuştu.



Bazı Güney Koreli muhafazakârlar ise Washington ile Pyongyang arasında gerginliklerin yaşanmasına rağmen görüşmelerin hala mümkün olabileceğine inandıklarını söyledi.







Kaynak : İHA