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ABD, Kuzey Kore'yi uyardı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore’yi ziyareti sırasında Kuzey Kore’yi uyararak, "ABD, Kuzey Kore’ye karşı stratejik sabrını kaybetti" dedi.

Dünya / 17 Nisan 2017 Pazartesi 21:37
ABD, Kuzey Kore'yi uyardı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye ziyarette bulundu. Pence, Kuzey Kore hükümetini nükleer füze programı konusunda uyararak, 'ABD, Kuzey Kore'ye karşı 'stratejik sabrını' kaybetti' diye konuştu.

Bazı Güney Koreli muhafazakârlar ise Washington ile Pyongyang arasında gerginliklerin yaşanmasına rağmen görüşmelerin hala mümkün olabileceğine inandıklarını söyledi.



Kaynak : İHA

Amerika Birleşik DevletleriWashingtonGüney KoreliKuzey KorePyongyang


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