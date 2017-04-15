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Şarkıcının evinden suikast silahı çıktı

Şarkıcı G.B.'nin arabası ve evinden çıkan silahlar şoke etti. İfadesinde 'koleksiyonerim' dedi

Güncel / 15 Nisan 2017 Cumartesi 09:25
Şarkıcının evinden suikast silahı çıktı

Silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri takip ettikleri bir aracı Silivri'de durdurdu. Arabada yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız silah bulunurken sürücü G.B. gözaltına alındı.



Şarkıcı olduğu ortaya çıkan G.B.'nin evinde yapılan aramalarda da 6 suikast silahı, 5 tabanca, 5 susturucu, 10 şarjör, 629 tabanca fişeği, tabancalara takılan 2 lazer, 13 uzun namlulu silah fişeği ve polis telsizi bulundu. Silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan G.B. ifadesinde 'Silah meraklısıyım. Koleksiyonerim. Silahları tanımadığım kişilerden satın aldım' dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şarkıcı G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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