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THY yolcularına laptop şeklinde çikolata dağıtıyor

Türk Hava Yolları’ndan (THY), Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık yolcularına laptop şeklinde çikolata sürprizi geldi. THY, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere uçaklarındaki tüm yolcularına laptop şeklinde çikolata dağıttı.

Ekonomi / 14 Nisan 2017 Cuma 12:44
THY yolcularına laptop şeklinde çikolata dağıtıyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası Türk Hava Yolları Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasının ardından yolcularının memnuniyetine katkıda bulunmak için yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Birleşik Krallık uçuşlarındaki kısıtlamaya rağmen 14 Nisan tarihindeki seyahatleri için bayrak taşıyıcı havayolunu tercih eden yolculara Türk Hava Yolları tarafından, laptop şeklinde tasarlanmış özel bir paket içerisinde çikolata ikram ediliyor.

Etkinlik, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşen tüm gidiş-dönüş uçuşlarda gerçekleştiriliyor. Kaynak : İHA

Amerika Birleşik DevletleriTürk Hava Yolları


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