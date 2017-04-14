USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Putin'in 2016 geliri 8,8 milyon ruble

Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen yılki gelirinin 8 milyon 858 bin ruble (yaklaşık 155 bin dolar) olduğu bildirildi.

Dünya / 14 Nisan 2017 Cuma 15:45
Putin'in 2016 geliri 8,8 milyon ruble

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016 yılında 8 milyon 858 bin ruble gelir elde ettiği bildirildi.

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki şahıslara ilişkin yayınlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2015'te 8 milyon 891 bin ruble kazanan Putin'in geliri geçen yıl 8 milyon 858 bin rubleye (yaklaşık 155 bin dolar) geriledi.

Son dönemde milyarca dolarlık servete sahip olduğu iddialarıyla yolsuzluk protestolarının hedefi olan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in ise geçen yıl 8 milyon 587 bin ruble kazandığı belirtildi.

Beyana göre Putin'in ayrıca kendisine ait Rusya'da bin 500 kilometrekarelik bir arazisi, iki apartman dairesi ve üç otomobili bulunurken, Medvedev ise 4 bin 700 kilometrekarelik bir araziye, bir apartman dairesine ve bir araca sahip.

Bakanlar arasında ise Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov 12 milyon rublelik geliriyle Rusya'da geçen yıl en çok gelir elde eden bakan olurken, üçüncü sırada 10 milyon 500 bin rublelik geliriyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer alıyor.

Kaynak : AA

Rusya Devlet BaşkanıSavunma BakanıMedvedevMal VarlığıVladimir Putin


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı