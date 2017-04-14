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Akıncı İddianamesi kabul edildi

Akıncı Üssü İddianamesi kabul edildi. Dava 1 Ağustos 2017'de görülecek.

Güncel / 14 Nisan 2017 Cuma 15:35
Akıncı İddianamesi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de başlanacak.

481 ŞÜPHELİ

İddianamede, 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli bulunuyor.

BİR NUMARA GÜLEN, İKİ NUMARA ÖKSÜZ, ÜÇ NUMARA BATMAZ

6 şüphelinin sivil yönetici, 4 kişinin de sivil şüpheli olduğu iddianamenin bir numaralı şüphelisi terörist başı Fetullah Gülen, iki numaralı şüphelisi Adil Öksüz, üç numaralı şüphelisi Kemal Batmaz.



45 YÖNETİCİYE 303'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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