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CHP'li vekil teröriste nikah şahitliği yaptı

Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan tutuklu olan Deniz Yücel kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile Silivri Cezaevi'nde evlendi. Böylece Mayatürk, Yücel'i cezaevinde ziyaret etme hakkı elde etti.

Güncel / 12 Nisan 2017 Çarşamba 22:25
CHP'li vekil teröriste nikah şahitliği yaptı

Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan tutuklu olan Deniz Yücel kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile Silivri Cezaevi'nde evlendi. Böylece Mayatürk, Yücel'i cezaevinde ziyaret etme hakkı elde etti.

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman 'Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel, televizyon yapımcısı Dilek Mayatürk ile cezaevinde evlendi.

Die Welt'in haberine göre, Deniz Yücel ile kız arkadaşı Dilek Mayatürk'ün nikahı çarşamba günü öğleden sonra Silivri Cezaevi'nde kıyıldı. Silivri Belediyesi'ne bağlı bir nikah memurunun kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliklerini Yücel'in avukatı Ferat Çağıl ve CHP milletvekili Şafak Pavey yaptı.

Yapılan evliliğin ardından Dilek Mayatürk'ün Deniz Yücel'i ziyaret etme hakkı elde ettiği kaydedildi
.
Gazeteci Deniz Yücel, 'terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamalarıyla tutuklanarak 27 Şubat 2017 tarihinde cezaevine konmuştu.

TelevizyonAlmanyaŞafak PaveyMilletvekiliSilivri Cezaevi


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