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Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye ayar üstüne ayar

Burhan Kuzu canlı yayında Nevşin Mengü'yü rezil etti...

Televizyon / 12 Nisan 2017 Çarşamba 18:42
Burhan Kuzu'dan Nevşin Mengü'ye ayar üstüne ayar
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Anayasa Profesörü ve AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu CNN Türk'te Nevşin Mengü'ye konuk oldu.

Anayasa referamdumunun konuşulduğu programda Nevşin Mengü üst üste sorduğu sorularla Burhan Kuzu'yu sıkıştırmak istedi.

Nevşin Mengü'nün art niyetini anlayan tecrübeli siyasetçi açtı ağzını yumdu gözünü...

BÖYLE PROGRAM GÖRMEDİM

Nevşin Hanım siz benimle konuyu tartışmaya mı geldiniz? diyen Burhan Kuzu sözlerini git gide sertleştirerek 'Bir soru için elli tane soru sorulmaz. Siz aynen Kemal Bey gibi dolmuş vaziyette bana soru soruyorsunuz. Ben çok programa katıldım böyle program görmerdim kusura bakma. Senin söylediklerin Kemal Bey'in piyasaya sürdüğü yalanlar. Program yapacaksak tek tek gidelim. Program yapmayacaksak o zaman da başka türlü davranalım. Ben bir çok programa katıldım. CNN'e kimse gitmezken ben geldim. Sizin sorularınız garip geldi bana biraz dolmuş vaziyette doğru değil bunlar kusura bakmayın. Bunları söylemek istemezdim ama mecbur kaldım' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

AnayasaBurhan KuzuMilletvekiliNevşin Mengü


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