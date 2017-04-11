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Wilders yine ‘Fitne’ çıkaracak

Hollandalı politikacı Geert Wilders internetten yayınladığı ‘Fitne’ adlı filminin yeni bölümünü çekecek.

Dünya / 11 Nisan 2017 Salı 09:41
Wilders yine ‘Fitne’ çıkaracak

Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, 2008 yılında internetten yayınladığı ‘Fitne’ adlı filminin yeni bölümlerinin hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.

Gazete Habertürk'ten Ünal Öztürk'ün haberine göre Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Fitne 2’ ile başlayacak 9 yeni bölüm hazırlayacağını duyurdu. İslam’ı, özellikle de Kuran’ı hedef alan ‘Fitne’ adlı 16 dakikalık film 2008 yılında tamamlanmış, televizyon kanallarının kabul etmediği video internet üzerinden yayınlanmış, birkaç saat içinde 3 milyon kişi tarafından izlenmişti. Film, İslam ülkelerinden sert tepkiler almış ve dönemin başbakanı Balkenende, böylesi bir filmin yayınlanmasından üzüntü duyduğunu söylemişti.

Savcılık, Haziran 2008’de Wilders’in ‘Fitne’ filminden dolayı yargılanmasıyla ilgili başvurularda takipsizlik kararı vermişti. Bu karar daha sonra yüksek mahkeme tarafından bozulmuş, bir gruba hakaret etmek ve nefret tohumları saçmak suçlarından yargılanan Wilders 2011 yılında beraat etmişti.

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