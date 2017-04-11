Katili son nefeste söyledi

Öztürk 7 yıl sonra, denizcilik şirketinden emekli İlhan Baş ile arkadaşlıkları ilerleyince dini nikâhla birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra aralarında geçimsizlik başlayınca Öztürk ayrılmaya karar verdi. Baş ise kabul etmeyerek ölümle tehdit etmeye başladı. Öztürk, İlhan Baş'ın tehditleri devam edince 24 Ekim 2016'da jandarma karakoluna şikayette bulundu ve hakkında koruma kararı alındı.



EVİN ÖNÜNDE PUSU KURMUŞ



Tehditler kesilmeyince Öztürk dayanamayarak İstanbul'a taşındı ve Beylikdüzü'nde bir eve yerleşti. 29 Ocak günü tekrar şikâyette bulununca Savcılık, İlhan Baş hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Ancak Öztürk, önceki gün evinin bulunduğu apartmandan çıktığında Baş pusuda bekliyordu. Öztürk'ü görür görmez peş peşe ateş etti ve kaçtı. Ağır yaralanan kadına sağlık ekibi müdahale ederken, “Beni İlhan Baş vurdu, kaçtı” diyen Melek Öztürk, saniyeler sonra hayatını kaybetti. Polis, İlhan Baş'ı yakalamak için çalışma başlattı.