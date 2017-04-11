Geredeliler Derneği, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde'15 Temmuz Gazileri Geredelilerle buluşuyor' isimli bir etkinlik düzenledi. Sala ve Kur'an tilaveti ile başlayan gecenin açılış konuşmasını Geredeliler Dernek Başkanı Cafer Alagöz yaptı. Alagöz, ‘15 Temmuz gecesi 2 şehit ve 54 gazimiz var. Vatanın bekası için meydanlara inen Geredeliler her daim devletine sadıktır. Bunun en somut göstergesi hemşerilerimizin 15 Temmuz'da gösterdiği iradedir' diye konuştu.



Gaziler Havva Altuntaş ile Hüseyin Demir'in 15 Temmuz gecesini anlattığı etkinlikte AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan ile GERKAV Başkanı Ziya Kahraman da bir konuşma yaptı.







GEREDE SANDIKLARI PATLAMALI



Gecenin sürprizi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanması oldu. Erdoğan, Geredeliler'i 15 Temmuz gecesi ülkelerine, istiklallerine ve istikballerine sahip çıktıkları için tebrik etti. Cumhurbaşkanı, ‘Bugüne kadar Geredeliler her zaman yanımızda yer aldı bundan sonra da yanımızda yer alacaklarına inanıyorum. Pazar günü yapılacak olan bu halk oylamasında özellikle Ankara'daki Geredeli kardeşlerimin Bolu Gerede ile irtibatlarını çok daha sıkı tutmasını ve Gerede'de sandıkların patlatılmasını, Ankara'da ise tüm Geredeli kardeşlerimin bütün komşularıyla çok ciddi bir dayanışma içinde olarak bunun sandığa yansımasını sağlayacaklarına inanıyorum' dedi.







UMRE SÜRPRİZİ



Programa katılanlara selamlarını gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘16 Nisan Pazar gününün ülkemiz için milletimiz için birliğe beraberliğe vesile olmasını diliyorum' diye konuştu.

Yoğun katılımın yaşandığı gecede 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile gazilerine derneğin bir de sürprizi vardı. Geredeliler Derneği tarafından şehit aileleri ile gazileri umreye götürme kararı alındığı açıklandı.





