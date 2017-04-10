Küçük kaseler içine koyulan ve büyüklüğüne göre 8 ile 10 adet arasında değişen erikler, 5 liradan alıcısına ulaşıyor. Murat Babahan isimli esnaf, kilosu 50 lira olan eriğin ancak gram usulüyle alıcı bulduğunu ifade ederek, bu yüzden 8 ile 10 adet arasında değişen 100'er gramlık kaseler oluşturduklarını ve bunları da 5 liradan sattıklarını kaydetti.



Geçtiğimiz haftalarda kilosunun 250 ile 300 lira olduğunu da aktaran Babahan, “O dönemde çok pahalı olduğu için getirmedik. Şu anda da pahalı ama gramla satıyoruz. Çok pahalı olduğu için fazla satılmıyor. Hastası olanlar ya da hamileler tarafından alınıyor. Şu ana kadar henüz kilo işi alan olmadı. Bir ay içerisinde fiyatların makul seviyelere düşeceğine inanıyoruz. Normal mevsiminde kilosu 5 liradan satılıyor. Şimdi ise, insanlar ancak tadımlık alıyor. Bazıları ise, fiyatını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar” dedi.



Manav işletmecisi Babahan, yaz meyvelerin birçoğunun bulunduğunu belirtirken, tezgahlarındaki en pahalı meyvenin erik olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak : İHA