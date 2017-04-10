USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Yeşil erik cep yakıyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kilosu 50 TL’den satışa sunulan yeşil erik, 100 gramlık paketlerle tüketiciye ulaştırılıyor.

Ekonomi / 10 Nisan 2017 Pazartesi 10:48
Yeşil erik cep yakıyor

Küçük kaseler içine koyulan ve büyüklüğüne göre 8 ile 10 adet arasında değişen erikler, 5 liradan alıcısına ulaşıyor. Murat Babahan isimli esnaf, kilosu 50 lira olan eriğin ancak gram usulüyle alıcı bulduğunu ifade ederek, bu yüzden 8 ile 10 adet arasında değişen 100'er gramlık kaseler oluşturduklarını ve bunları da 5 liradan sattıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda kilosunun 250 ile 300 lira olduğunu da aktaran Babahan, “O dönemde çok pahalı olduğu için getirmedik. Şu anda da pahalı ama gramla satıyoruz. Çok pahalı olduğu için fazla satılmıyor. Hastası olanlar ya da hamileler tarafından alınıyor. Şu ana kadar henüz kilo işi alan olmadı. Bir ay içerisinde fiyatların makul seviyelere düşeceğine inanıyoruz. Normal mevsiminde kilosu 5 liradan satılıyor. Şimdi ise, insanlar ancak tadımlık alıyor. Bazıları ise, fiyatını görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar” dedi.

Manav işletmecisi Babahan, yaz meyvelerin birçoğunun bulunduğunu belirtirken, tezgahlarındaki en pahalı meyvenin erik olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı