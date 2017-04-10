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Aşiret lideri açıkladı onlar da 'evet' diyecek

Bingöl’de 15 binden fazla nüfusa sahip olan Zikte aşiretinin lideri Kazım Ataoğlu, 16 Nisan referandumunda ’evet’ diyeceklerini açıkladı.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 19:31
Aşiret lideri açıkladı onlar da 'evet' diyecek

Bingöl’ün en kalabalık aşiretlerinden olan Zikte aşireti, Genç ilçesinde ‘evet mitingi’ düzenledi.

Düzenlenen mitinge büyük ilgi gösteren aşiret üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve evet bayraklarıyla alanı doldurdu. İstasyon Caddesi üzerinde bin 500’den fazla kişinin katıldığı mitingde konuşan Zikte aşireti lideri Kazım Ataoğlu,16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda evet oyu kullanacaklarını söyledi.

Genç’in Kulp, Lice ve Hani’nin bitişiğinde olan bir ilçe olduğunu ifade eden Ataoğlu, “Tarihi olan bir ilçedir. Biz Genç meydanında ne kadar çok Türk bayrağını ve evet bayrağını dalgalandırırsak bu bizim ve ilçemiz için büyük bir şan, şeref olur” dedi.

Doğu ve Güneydoğu’da aşiretlerin birbirlerine yakın durarak, referandumda evet oyu kullanacağına inandığını belirten Ataoğlu, "Bu çift başlılık 12 Eylül Anayasası’yla başladı, sonra AK Parti hükümeti döneminde bakıldı ki iki başlılık ve iki yetkili adamla bu iş olmaz. Siz iki şoförle bir arabayı sürebilir misiniz. Tabi ki süremezsiniz. AK Parti’nin istediği güçlü bir lider olsun. Bu ya başbakan olur ya da cumhurbaşkanı olur ve sonunda cumhurbaşkanlığı sistemine karar verildi.

Parlamentodan MHP’nin de desteği alınarak halk oylamasına sunuldu. Bizde şimdi sandığa gidip daha güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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