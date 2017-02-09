USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Osman Gökçek: Atatürk de partili cumhurbaşkanıydı

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 9 Şubat 2017 Perşembe 00:38
Osman Gökçek: Atatürk de partili cumhurbaşkanıydı
Video için tıklayın

Beyaz TV'de Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programına katılan Osman Gökçek yakın tarihten örneklere vererek "Partili Cumhurbaşkanlığını anlattı.

Referandumda Mustafa Kemal Atatürk üzerinden "Hayır" kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Osman Gökçek, Atatürk'ün kendi ağzından partili Cumhurbaşkanlığını istediğini söyledi.

CHP KENDİ TARİHİNİ OKUMUYOR

Canlı yayında Kemalistlere ve CHP'lilere seslenen Gökçek, 1946 yılında yapılan CHP kongresini örnek vererek "Parti Genel Başkanlığına 708 üyenin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı İnönü geçti. Partili Cumhurbaşkanı olmuş. Şimdi siz kalkıp bugün Mustafa Kemal'in rejimini değiştiriyorsunuz dediğiniz zaman gerçekten buna gülmek lazım. Hiç mi okumaz bir insan? Hiç mi okumaz kendi tarihini." dedi.

ATATÜRK TE PARTİLİ CUMHURBAŞKANIYDI

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ağzından partili Cumhurbaşkanı'yla ilgili söylediği sözleri de gösteren Gökçek "Mustafa Kemal Atatürk bir sohbette kendi ağzından partili Cumhurbaşkanı olacağını söylüyor. Kemalistler bugünkü CHP nasıl Atatürk'ün rejimine bu iş ters diyebilirler ki? Çünkü Atatürk de partili Cumhurbaşkanıydı." diye konuştu.

ATATÜRK "PARTİLİ CUMHURBAŞKANI" DEMİŞTİ

"Bugün CHP'liler referanduma gidilmesin diye ortalığı ayağa kaldırdılar. İnsanları ayağından ısırdılar, yumruklar attılar, kendilerini kelepçelediler ama Atatürk Meclisin fesih edilme yetkisi konusunda görüş ayrılığı çıkınca Atatürk referandum demişti. Yani Atatürk referandum yaparız demişti. CHP'lilerin yakın tarihine bakmaları lazım." şeklinde konuştu.

AÇIK OY GİZLİ TASNİF SEÇİM YAPTILAR

Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü;

"CHP'nin tarihinde açık oy gizli tasnif var bu demokrasi. Bugün kalkmış bize demokrasi dersi veriyorlar. Bu olmuyor tabii, tutmuyor."


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıPartili CumhurbaşkanıFerda YıldırımMustafa Kemal AtatürkOsman Gökçek


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı