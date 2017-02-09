Osman Gökçek: Atatürk de partili cumhurbaşkanıydı

Beyaz TV'de Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programına katılan Osman Gökçek yakın tarihten örneklere vererek "Partili Cumhurbaşkanlığını anlattı.



Referandumda Mustafa Kemal Atatürk üzerinden "Hayır" kampanyası yürütüldüğünü söyleyen Osman Gökçek, Atatürk'ün kendi ağzından partili Cumhurbaşkanlığını istediğini söyledi.



CHP KENDİ TARİHİNİ OKUMUYOR



Canlı yayında Kemalistlere ve CHP'lilere seslenen Gökçek, 1946 yılında yapılan CHP kongresini örnek vererek "Parti Genel Başkanlığına 708 üyenin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı İnönü geçti. Partili Cumhurbaşkanı olmuş. Şimdi siz kalkıp bugün Mustafa Kemal'in rejimini değiştiriyorsunuz dediğiniz zaman gerçekten buna gülmek lazım. Hiç mi okumaz bir insan? Hiç mi okumaz kendi tarihini." dedi.



ATATÜRK TE PARTİLİ CUMHURBAŞKANIYDI



Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ağzından partili Cumhurbaşkanı'yla ilgili söylediği sözleri de gösteren Gökçek "Mustafa Kemal Atatürk bir sohbette kendi ağzından partili Cumhurbaşkanı olacağını söylüyor. Kemalistler bugünkü CHP nasıl Atatürk'ün rejimine bu iş ters diyebilirler ki? Çünkü Atatürk de partili Cumhurbaşkanıydı." diye konuştu.



ATATÜRK "PARTİLİ CUMHURBAŞKANI" DEMİŞTİ



"Bugün CHP'liler referanduma gidilmesin diye ortalığı ayağa kaldırdılar. İnsanları ayağından ısırdılar, yumruklar attılar, kendilerini kelepçelediler ama Atatürk Meclisin fesih edilme yetkisi konusunda görüş ayrılığı çıkınca Atatürk referandum demişti. Yani Atatürk referandum yaparız demişti. CHP'lilerin yakın tarihine bakmaları lazım." şeklinde konuştu.



AÇIK OY GİZLİ TASNİF SEÇİM YAPTILAR



Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü;



"CHP'nin tarihinde açık oy gizli tasnif var bu demokrasi. Bugün kalkmış bize demokrasi dersi veriyorlar. Bu olmuyor tabii, tutmuyor."





Kaynak : Beyaz Gazete Özel