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ÖSO El Bab'ın batı kesiminde birkaç mahalle ve bir tepeyi ele geçirdi

Özgür Suriye ordusu sözcüleri, EL Bab’ın batı kısmındaki mahallerin bir kısmının kontrolünü, şehre hâkim bir tepeyi ele geçirdiğini açıkladı. Fırat Kalkanı harekâtından 2 Türk askerinin hayatını kaybettiği, 15 askerin de yaralandığı bildirildi.

Dünya / 8 Şubat 2017 Çarşamba 17:58
ÖSO El Bab'ın batı kesiminde birkaç mahalle ve bir tepeyi ele geçirdi

Özgür Suriye ordusu sözcüleri, DEAŞ'la girdikleri şiddetli çarpışmanın sonucunda Halep'in doğu kesiminde bulunan Elbab'ın batı kısmındaki Cebeluşşeyh Agil, millet hastanesi, Batı Devar, Mulhag, Sekeni Şebabi'nin, kontrolünü ele geçirdiklerini kaydetti.

Yetkililer, batı mahallelerine doğru ilerlemelerinin devam ettiğini, DEAŞ mensubu 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Türk yetkililer de Özgür Suriye ordusunun, DEAŞ'ın elinde bulunan şehre hâkim bir tepeyi ele geçirdiğini açıkladı.

Kaynak : İHA

Özgür Suriye


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