Vatandaş polise vuran zanlıyı linç etmeye çalıştı

Şişli’de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru şoförden yumruk yedi. Polise şiddet uygulandığını gören vatandaşlar araçlarından inerek şoförü linç etmeye çalıştı. Şoförü vatandaşların lincinden yumruk attığı polis memuru kurtardı.
Olay, Şişli Belediyesi önündeki kavşakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta seyir alan iki şoför arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı. Yoldan geçtiği sırada tartışmayı gören polis ekipleri duruma müdahale ederek vatandaşları ayırmak istedi. Bunun üzerine turizm şoförü olduğu öğrenilen şahıs polise siz karışamazsınız diye bağırmaya başladı.
Turizm şoförünün hakaret etmesi üzerine polis ekipleri şoförü gözaltına almak istedi. Bu duruma tepki gösteren şoför polisleri itmeye ve vurmaya başladı.
Ardından şoför polislerden bir tanesine yumruk attı.