USD (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Putin Türk Akımı'nı onaylandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmayı onayladı.

Ekonomi / 7 Şubat 2017 Salı 18:02
Putin Türk Akımı'nı onaylandı

Rus devletinin resmi evrakının yayımlandığı internet portalındaki kararnameye göre Putin, Türk Akımı projesine ilişkin Türkiye ve Rusya arasında yapılan hükümetler arası anlaşmayı imzaladı.

TBMM Genel Kurulunda geçen yıl 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma tarafından bu yıl 20 Ocak'ta, Federasyon Konseyi'nde ise 1 Şubat'ta kabul edilmişti. Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

Rusya Devlet BaşkanıDoğalgaz Boru HattıVladimir Putin


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı