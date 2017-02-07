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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar,/TL, güne yükselişle başladı ve 3,72'nin üzerinde işlem görüyor.

Ekonomi / 7 Şubat 2017 Salı 09:54
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, dün küresel piyasalarda azalan dolar talebinin etkisiyle yaklaşık bir ayın en düşük seviyesi olan 3,6615'e kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,50 değer kaybı ile 3,6794'ten tamamladı.

Yeni güne küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 1 artışla 3,7190 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,55 yükselişle 3,9780, sterlin/TL de yüzde 0,94 primle 4,6290'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının dolar endeksini tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkarttığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de açık iş sayısı verileri ile Fed üyelerinin açıklamalarının piyasalar tarafından takip edileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın olası açıklama ve kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550 seviyesinin direnç, 3,6600 ve 3,6470 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak : AA

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