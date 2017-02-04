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Düğün hazırlığı yapan genç kız ölü bulundu!

Ordu’da düğün hazırlığı yapan genç kız yatağında ölü bulundu.

3. Sayfa / 4 Şubat 2017 Cumartesi 14:29
Düğün hazırlığı yapan genç kız ölü bulundu!

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Teyneli Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya’nın sabah kalkmaması üzerine ailesi genç kızın odasına girdi. Tekinkaya’nın yatakta hareketsiz olduğunu gören ailesi hemen sağlık ekibine haber verdi. Yapılan incelemede Gülçin Tekinkaya’nın öldüğü belirlendi.

Gülçin Tekinkaya’nın cesedi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Genç kızın kalp krizi geçirmesinden şüpheleniliyor.

Genç yaşta ölümüyle büyük üzüntüye sebep olan Gülçin Tekinkaya’nın 8 ay önce Furkan Kılıç ile nişanlandığı ve 5 ay sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.




Kaynak : İHA

Adli TıpAltınorduCumhuriyetKalp KriziFurkan Kılıç


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