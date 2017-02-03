USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 4,02 - 4,03

Çeyrek altın ve altın fiyatları 03.02.2017

Dün 145,22 liraya kadar altının gramı, günü 146,15 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla 146,32 lira seviyesinde seyrediyor.

Ekonomi / 3 Şubat 2017 Cuma 09:52
Çeyrek altın ve altın fiyatları 03.02.2017

Altının ons fiyatı ise dün 1.225,35 dolara kadar yükselirken günü 1.215,94 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün 1.213,21 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün piyasalar ABD'den açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, 'Açıklanacak olan veri küresel piyasalarda doları olumlu yönde desteklerken, altının ons fiyatını olumsuz yönde etkileyebilir diye tahmin ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.206-1.216 dolar aralığında, gram fiyatında ise 145,50-147,50 lira aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak : AA

TarımİslamÇeyrek AltınPiyasalarCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı