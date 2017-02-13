Nihayet yayınlandı

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in açıkladığı güncelleme tarihlerini duyurulmuştu. Rakiplerine göre Android 7.0 Nougat'ı dağıtmakta geç kalan Samsung, Türkiye'de ilk güncellemeyi S7 ve S7 edge için dağıtacağını duyurmuştu.



Beklenen güncelleme nihayet dağıtıldı ve Samsung, Türkiye'deki S7 ve S7 edge için ilk Android 7.0 güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 1.3 GB büyüklüğündeki güncelleme dosyası, telefon ayarlarından yazılım güncellemesi sekmesi altında indirilebiliyor.



Samsung'un diğer modeller için planladığı Android 7.0 güncelleme dağıtım tarihi ise şu şekilde:





