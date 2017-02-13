Doğal afetten zarar gören çiftçinin borçları ötelenecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı, “Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yeniden yapılandırılarak, ötelenecek” açıklaması Adanalı çiftçileri de sevindirdi.



“Sevindirici bir haber”



Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir kararın geçtiğimiz aylarda zarar gören çiftçiler için sevindirici olduğunu ifade etti.



Geçtiğimiz 2016 yılının Mayıs ayında yağan dolunun zararının büyük olduğunu belirten Doğru, “Dolu yağışı mısır, karpuz ve narenciye ürünlerini çok kötü vurdu. Şubat ayının başında meydana gelen don olayı da yine narenciye üreticilerini vurdu. Borçların yapılandırılması üreticilerimizi memnun edecektir”dedi.



“Üretime katkı sunulacak”



Çiftçilerin rahat etmesinin üretime de yansıyacağını söyleyen Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Beklediğimiz bir haberdi aslında. Hükumetimize teşekkür ediyoruz bundan dolayı da. Çiftçilerimiz rahat bir nefes alacaklar. Yeni ürünler ekebilecekler. Üretime katkı sunacaklar” diye konuştu.



Piyasa şartlarının kötü gitmesi, finansal yapısı bozuk olan çiftçileri de kötü etkilediğini söyleyen Doğru, "Bu borçların ötelenmesi hakkının bence finansal yapısı bozuk olan çiftçilere de verilmesi gerekiyor. Eğer haklar bu üreticilere de verilirse piyasada fiyatlar düşer ve piyasa canlanır” dedi.



Kaynak : İHA