15 Temmuz bağlamında milli şuur konferansı

EHAD Evrensel Hafızlar Derneğin’in faaliyet ve çalışmalarının hareket noktası hafızlık yapan gençlerimizi yaşadığı topraklara daha duyarlı, ümmet bilinci yüksek, hedefleri büyük, özgüven sahibi ve çevresine güzel örnek olabilen gençler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.



Evrensel Hafızlar Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı Hüseyin Mollaoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülkemizin son yıllardaki ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda yakaladığı ivmeyi durdurmak, ümmetin mazlum coğrafyalarına uzanan yardım elini engellemek, enerjisini kendi içinde harcamasına sebep olmak, milli birliğimizi parçalamak, insanımızı ayrıştırmak ve sosyal bütünleşmemizi bozmak amacıyla yapılan onlarca provokasyon ve terör faaliyetleri 15 Temmuzda tüm ülkeye şamil vurucu bir darbe girişimine dönüşmüştür.



15 Temmuz öncesinde en çok dile getirilen hususlardan bir tanesi; gençlerimizin artık vurdumduymaz olduğu, milli değerlere hassas olmadığı ve sadece bireysel zevk ve eğlencelerini düşündükleri idi. Bu düşüncenin aksine EHAD olarak bizler gözünü dünyaya bu topraklarda açan bir genci iliklerine kadar ezanını, bayrağını ve devletini koruma duygusu ile yetiştiğine inanıyoruz.



Kundağa sarılı bebeklerin dinlediği bütün ninniler, hikâyeler ve kahramanlık örnekleri ya cihad ve gazayla ilgilidir, ya da özgürlük için verilen mücadelelerle ilgilidir.







Evrensel Hafızlar Derneği Ankara Şubesi Ankara’daki hafızlara ve hafızlık müesseselerine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetler yapmaktadır. diyen Başkan Mollaoğlu açıklamsını şöyle sürdürdü: "EHAD Ankara Şubesi olarak hafızlarımıza ve hafızlık öğrencilerimize bu coğrafyanın vazgeçilmez birleştirici gücünün sadrımızdaki iman, minarelerimizde yankılanan ezan ve göklerde süzülen bayrağımız olduğunu aktarmak amacıyla Kur’an Kursları ve İmam-Hatip Okullarında “15 TEMMUZ BAĞLAMINDA MİLLİ ŞUUR KONFERANSLARI” organize edecektir.



15 Temmuz gecesinde gazilik şerefine kavuşmuş ve şehadet şerbetini içen kardeşlerimizin yakınları başta olmak üzere akademisyen ve eğitimcilerin katılacağı konferanslarda gençliğimize bu topraklarda yaşanan provakasyon ve saldırıların ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek ve milletimizi bir birine düşürerek ülkemizi parçalamak amacıyla yapıldığının farkındalığını oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.



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