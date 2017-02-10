CHP'liler: Buradan bize bir şey çıkmaz

Anayasa Mahkemesi'nden kendilerine bir şey çıkmayacağını belirten bazı CHP'liler, Parti Meclisi'nde "halka gidelim" önerisini sundu.



CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve TBMM Grubunun ortak çalışma toplantısında, partinin referandumda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin görüşler alındı.



Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 8 saat sürdü.



"AYM'YE GÖTÜRELİM Mİ?"



Alınan bilgiye göre, toplantının basına kapalı bölümünde, milletvekilleri söz alarak referandumla ilgili düşüncelerini aktarırken, bölge çalışmaları hakkında da bilgi verdiler.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'ne götürülüp götürülmemesi konusu da toplantıda ele alındı.



"BURADAN BİZE BİR ŞEY ÇIKMAZ, HALKA GİDELİM"



Bazı üyelerin "Anayasa Mahkemesi bu işler içindir, gidilmeli" dediği bazılarının ise "Halka gidelim buradan bir şey çıkmaz. Bunu da reddedecek zaten." tarzında yaklaşım sergilediği öğrenildi.



TEKLİFİN HALKA GİTMEMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLARDI



Anayasa teklifinin TBMM'de görüşülmesi esnasında CHP'lilerin yaptığı taşkınlıklar ve engelleme çabaları düşünüldüğünde, vekillerin "halka gidelim" önerisini sunması sürpriz olarak yorumlandı.