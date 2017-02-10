USD (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

30 yıllık tüccar Gaziantep'i yaktı

Gaziantep'te çok sayıda üreticinin yıllardır fıstıklarını emanet ettiği Beşir K.'nın, bu yıl kendisine emanet bırakılan 400 ton fıstıkla ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Beşir K.'nın deposu önünde toplanan üreticiler gözyaşları içinde şikayetçi oldu.

3. Sayfa / 10 Şubat 2017 Cuma 19:21
30 yıllık tüccar Gaziantep'i yaktı
Foto Galeri için tıklayın

Kentteki 200 fıstık üreticisi, geçen sonbaharda topladıkları fıstıklarını her yıl olduğu gibi yine satması için tüccar Beşir K.'ya emanet etti.

Ancak çiftçiler, 2 gündür Beşir K.'ya ulaşamayınca, bugün Fıstıkçılar Sitesi'ndeki işyeri önünde toplandı. İşyerinin kapalı, emanet ettikleri fıstıkların da yerinde olmadığını gören üreticiler, Beşir K.'nın ürünlerini alıp kaçtığını öne sürdü. Tutanak tutup fıstıklarını teslim ettiklerini söyleyen çiftçiler, Beşir K.'nın 400 ton Antep fıstığı ile kaçtığını öne sürerek polise şikayetçi oldu. İşyeri önünde mağduriyetlerinin giderilmesi için bekleyişlerini sürdüren çiftçiler, gözyaşı dökerek yetkililerden yardım istedi.

'KAMYONLARLA TAŞIMIŞLAR'

Tarlalarından topladıkları fıstıkları satması için Beşir K.'ya emanet ettiklerini, ancak şimdi ulaşamadıklarını belirten çiftçiler, Beşir K.'nın kendilerini dolandırarak mağdur ettiğini öne sürdü. Çiftçilerden Ali Tanrıkulu, kendisinin de Beşir K.'ya 2 ton fıstık emanet ettiğini belirterek şöyle konuştu: 'Biz şu an mağdur durumdayız. Çiftçinin emanet ettiği fıstık kayıp. Şu ana kadar yetkililerin el koyduğu bir durum yok. Burada hem kamyonlarla, hem de pikaplarla taşıma yapmışlar. Herhangi plaka tespiti de yapılmamış. Organize yapılmış bir olay yüzünden 200 çiftçi mağdur durumda.'

'30 YILDIR TESLİM EDİYORUZ'

Çiftçi Emine Öz de gözyaşları içinde mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, '30 yıldır aynı kişiye fıstığımızı teslim ediyoruz. Bu olaydan sonra kendisinden nefret ettik. 130 çuval fıstığımız gitti' dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Gözyaşı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı