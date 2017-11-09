Yalçın Küçük: Kılıçdaroğlu bir CHP hainidir

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili yaptıkları bazı isimlerin CHP'li olmadığını söyleyen Küçük "Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye aldığı isimlerin hiç birisi CHP'li değil." diye konuştu.



CHP Milletvekilleri Eeren Erdem ve Barış Yarkadaş'ı FETÖ'cü olmakla suçlayan Küçük, Mehmet Bekaroğlu'nu da şeriatçı olarak tabir etti.



"Kemal Kılçıçdarolu bir CHP hainidir" diyen Küçük sözlerini şöyle sürdürdü,



BİR CHP HAİNİDİR



"Türbanı kim önerdi? Türbanı Kılıçdaroğlu önerdi. Türbanı ilk savunan adam Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Dersim katliamını Atatür yaptı diyen de Kılıçdaroğlu'dur. Şimdi de Atatürkçü görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu aleviyim der ama Adnan Kahveci onu Kabe'ye göndermiştir. Alevi Kabe'ye gitmez. " Kaynak : Beyaz Gazete Özel