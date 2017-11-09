Shiveluch Yanardağı faaliyete geçti

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yanardağın kül püskürtmeye başlaması üzerine Alaska'nın kuzeyinde uçak seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yanardağın kül püskürtmeye başlaması üzerine Alaska'nın kuzeyinde uçak seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Alaska Volkan Gözlemevinden Dave Schneider, Kamçatka Yarımadası'nda Sheveluch Yanardağı'nın, salı günü faaliyete geçerek yaklaşık 8 bin metre yüksekliğe kül püskürtmeye başladığını söyledi.
Yanardağın püskürttüğü küller, Alaska'nın kuzeyine sürüklenirken Ravn Alaska Havayolu şirketinin sözcüsü William Walsh, Kotzebue ve Deadhorse'de seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Sheveluch Yanardağı, Kotzebue'nin 2 bin 172 kilometre güneybatısında bulunuyor.
Yetkililer, 6 bin 100 metrenin üzerine çıkan kül bulutlarının hava trafiğini tehdit edebileceğini belirtiyor.
Kaynak : AA