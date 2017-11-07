Seven Ne Yapmaz 10. Yeni Bölüm Fragmanı (8 Kasım 2017)

Sevilen dizisi Seven Ne Yapmaz 10. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



8 Kasım 2017 çarşamba günü yayınlanacak olan Seven Ne Yapmaz 10. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İşte Seven Ne Yapmaz 10. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Seven Ne Yapmaz 10. Yeni Bölüm

'Bu kadar kız varken gitti benim patronumu buldu!'



Ozan ve Nazlı için altı aydan sonraki ilk karşılaşmaları hiç de iyi sonuçlanmaz. Ozan, Nazlı'yı Serdar'ın, Nazlı da Ozan'ı Ebru'nun sevgilisi zanneder.



Ozan'la işyerinde tekrar karşılaşmak istemeyen Nazlı, istifa etmeye karar verir. Arzu, ayağına gelen fırsatı tepmemesini, Ozan'ı zaten unuttuysa neden bu kadar dert ettiğini söyleyerek vazgeçirmeye çalışır. Ama Nazlı kararlıdır. Nazlı dediğini yaparak, Serdar'a istifa etmek istediğini söyler. Ama Ebru ve Ozan'ı samimi bir şekilde görünce, bu kararından vazgeçer. Zaten işe ihtiyacı vardır, Ozan'dan korkan onun gibi olsun diyerek silahlarını kuşanır.



Bu arada Arzu, Nazlı ve Mehmet'in, onu öğle yemeğine çıkarmak için yaptıkları sürprizle, yalanının ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ardından Mehmet'in gizemli tavırlarından şüphelenen Arzu, yanına Nazlı ve Tevhide Nine'yi de alarak Mehmet'in peşine düşer.

Şirket içerisinde, Nazlı ve Ozan arasında, bolca yanlış anlaşılmanın eşlik ettiği bir gizli bir savaş başlar. Ama bu savaş ve yanlış anlaşılmalar, hiç de beklenmedik bir sonuç doğuracaktır.