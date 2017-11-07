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Eskişehir'e 'Organ Nakli Merkezi' kuruluyor

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arslantaş, Eskişehir ve çevresine hitap edecek Organ Nakli Merkezi'nin kurulma aşamasında olduğunu söyledi.

Sağlık / 07 Kasım 2017 Salı 10:08
Eskişehir'e 'Organ Nakli Merkezi' kuruluyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Eskişehir ve çevresine hitap edecek Organ Nakli Merkezi'nin kurulma aşamasında olduğunu söyledi.

Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının canlı bireyden ya da kadavradan bir organın başka bir canlı bireye aktarılması olduğunu anlatarak, bu konuda en önemli kaynağı canlı bireylerin oluşturduğunu ifade etti.

Bu durumda genellikle hastaların birinci derece yakınlarının bağış yaptığını vurgulayan Arslantaş, şöyle konuştu:

'Örneğin bir yakınımızda böbrek problemi olsa ve organ bağışı gerekse hastanın yakınları çırpınır. Bir birey vefat ettiğinde eğer organları bağışlanmamışsa toprak olur, bağışlanmışsa hiç tanımadığı 7-8 cana can katabilir. Kahvehanelerde, taksi duraklarında veya sohbet ortamlarında ekonomi, siyaset her şey konuşuluyor ama organ bağışı konuşulmuyor. Bu da konuşulmalı. Çünkü şu anda uzak gelen organ bağışı meselesi bir yakınımızda bir böbrek, karaciğer yetmezliği oluştuğunda dünyanın en önemli meselesi haline gelebilir. Mesele, bunu dünyanın en önemli konusu haline getirmeden olaya bu bilinçle yaklaşmamızdır.'

'Organ bağışı bir canın cana sadakasıdır'

Arslantaş, kasım ayının ilk haftası hatırlanan organ bağışının önemini yılın 52 haftasına yaymak gerektiğine dikkati çekerek, 'Başkasında olan sorun bize hiç gelmeyecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama bir sabah böbrek yetmezliğiyle uyanan yakınımız olduğunda organ bağışı için çırpınıyoruz. Uzak görünen organ yetmezliği oysa bir nefes kadar yanımızdadır.' ifadesini kullandı.

Arslantaş, organ bağışı konusunda önemli bir diğer noktanın da nakil olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Nakil profesyonel ellerde yapılmalıdır. Türkiye bu konuda bilimsel olarak ABD ve Avrupa standartlarını fazlasıyla yakalamış durumda. Üniversite hastanemize yeni katılan arkadaşlarımızla Organ Nakli Merkezi, kurulma aşamasında. Önümüzdeki zaman diliminde karaciğer, böbrek ve diğer nakiller başlayacak. Yakın zamanda hizmete girecek merkezimiz, Eskişehir ve çevresindeki Bilecik, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, hatta Bursa ve Konya'nın bir kısmına hitap edecek. Bölgedeki 5-6 şehri ilgilendiren bir merkez olacak. Bu merkez cana can katacak, milyonlarca insana faydalı olacak. 8-10 kişilik ekipten oluşan bir merkez. Bu konuda organ naklini yapan cerrah kadar organ nakli öncesi hasta ve yakınlarıyla görüşen koordinatörler ve diğer yardımcı sağlık çalışanları çok önemli.' Kaynak : AA

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