Endonezya internette uygunsuz içeriklere karşı denetimi artırıyor

İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, arama motoru Google ile WhatsApp ve Twitter gibi uygulamaların ülkedeki temsilcileri ile görüşerek daha iyi filtreleme yapılmasını talep edileceğini açıkladı.



Bakanlık, cinsel içerikli görüntüleri silmeyi reddetmesi halinde iki gün içinde WhatsApp'a erişimin kapatılacağını bildirdi.



Bu arada Bakanlık, internetteki tüm içeriklerin kontrolünü yapmanın imkansız olduğundan hareketle karşılaşılan uygunsuz paylaşımlarla ilgili ihbarda bulunulmasını istedi.



Cinsel içerikli paylaşımlar yanında Bakanlık, radikalizm ve terörizm gibi sosyal düzeni tehdit eden paylaşımlar konusunda da denetimlerini güçlendirmek istiyor.



Endonezya'da ağustos ayı itibariyle 800 bin internet sitesi kapatılırken, yeni kurulan otomatik filtreleme sistemiyle de yasalara aykırı faaliyet gösteren milyonlarca sitenin erişime kapatılması planlanıyor.



Kaynak : AA